"Fridays for Future": Wie sollen Schulen sich verhalten?

Auch im Raum Aichach-Friedberg geraten Schulen durch "Fridays for Future" in Konflikte. Was tun?

Die „Fridays for Future“ sind an sich eine gute Sache und es ist lobens- und vor allem wünschenswert, dass junge Leute sich engagieren – aber eben nicht zu Schulzeiten.

Eine Umfrage im Landkreis Aichach-Friedberg hat ergeben, dass sich viele Direktoren in einem Dilemma befinden: einerseits ist es wichtig, dass Schüler sich für ihre Zukunft einsetzen. Auf der anderen Seite haben Schulleiter nicht die Befugnis, sie zu befreien, damit sie an den Klima-Demos teilnehmen können. Denn es gibt ja die Schulpflicht – und das nicht ohne Grund. Der Staat will, dass aus jungen Leuten etwas wird. Doch was nützt ein guter Schulabschluss, wenn es vielleicht keine Zukunft gibt?

Das Kultusministerium hat sich bisher in Schweigen gehüllt, die Teilnahme an den Protesten weder unterstützt, noch verboten. Wie soll man also als Schulleiter moralisch aber auch gesetzlich richtig agieren? Man könnte die Streiks auch wie in Aichach auf den Nachmittag ansetzen. Damit nicht immer die Direktoren – die sich mit einem Teilnahme-Verbot nur an die deutsche Gesetzgebung halten – den Schwarzen Peter stellen, muss eine einheitliche Lösung her. Und die muss vom Ministerium kommen.

