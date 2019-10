15:31 Uhr

Friedberg: 18-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

In der Münchner Straße in Friedberg nahm ein Autofahrer einem 18-Jährigen auf einem Leichtkraftrad die Vorfahrt. Die Unfallstelle blieb für Stunden gesperrt.

Schwer verletzt wurde ein 18-jähriger bei einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 6.38 Uhr auf der Münchner Straße in Friedberg ereignete. Wie die Polizei mitteilt, wurde der junge Mann auf seinem Leichtkraftrad von einem Autofahrer übersehen, der nach links in die Engelschalkstraße einbiegen wollte. Der 18-Jährige musste vom Rettungsdienst in das Uniklinikum Augsburg gefahren werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zusammen rund 10.000 Euro. Die Unfallstelle blieb bis etwa 10 Uhr vollständig gesperrt, hierzu waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Friedberg eingesetzt. (FA)

