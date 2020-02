14:51 Uhr

Friedberg: 18-Jähriger missachtet Vorfahrt - 10.000 Euro Schaden

In Friedberg nahm ein 18-Jähriger einem 20-Jährigen die Vorfahrt - es kam zum Unfall.

In Friedberg kam es zu einem Unfall - ein 18-Jähriger nahm einem anderen Autofahrer die Vorfahrt. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Freitagnacht stießen an der Wiffertshauser Straße/Ecke Münchner Straße in Friedberg ein VW und ein Mercedes zusammen. Der 18-jährige VW-Fahrer missachtete dabei die Vorfahrt des von der Münchner Straße kommenden 20-Jährigen und verursachte so den Zusammenprall.

Unfall in Friedberg: Zwei Autos müssen abgeschleppt werden

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach Angaben der Polizei entstand zudem ein Schaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. Die Insassen blieben dabei unverletzt. (pos)

