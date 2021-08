2000 Euro Sachschaden: Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt

In Friedberg wird ein Auto angefahren, wer den Schaden verursacht hat ist aber nicht klar. Die Person ist einfach vom Unfallort verschwunden.

In Friedberg im Leitenweg wurde am Sonntag ein blauer VW beschädigt. Das Auto wurde gegen 12 Uhr auf einer Parkfläche am Beginn der Straße abgestellt. Als die 61-jährige Besitzerin gegen 13 Uhr zu dem Wagen zurückkam, bemerkte sie den frischen Unfallschaden an der hinteren linken Fahrzeugtür. Laut Polizei ist er mutmaßlich beim Rangieren entstanden.

Der Sachschaden liegt etwa bei 2000 Euro, der Verursacher oder die Verursacherin verschwand vom Unfallort, ohne sich um eine Begleichung des Schadens zu kümmern. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Hinweise auf die unfallflüchtige Person entgegen. (AZ)

