Am Montag öffnet die Stoffstube der "Friedberger Zeit"

Plus Das Altstadtfest soll vom 8. bis 17. Juli 2022 stattfinden. damit die Friedbergerinnen und Friedberger sich stilecht kleiden können, gibt es ein besonderes Angebot.

Herr Büschel, was ist aus Ihrer Sicht als Veranstaltungsleiter der "Friedberger Zeit" die Grundidee der Stoffstube?