Autofahrerin übersieht Bremsmanöver

Am Dienstag fährt eine 20-Jährige in Friedberg auf einen Kleintransporter auf. Sie hat übersehen, dass der Fahrer bremsen musste.

In Friedberg sind am Dienstag ein Kleintransporter und ein Pkw an der Einmündung der Engelschalkstraße zur Münchener Straße zusammengestoßen. Laut Polizei übersah die 20-jährige Autofahrerin gegen 16 Uhr, dass der 22-jährige Fahrer des Transporters verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. (AZ)