BOS Friedberg erhält Preis für Kampf gegen Blutkrebs

Über 2200 Schüler der Friedberger BOS ließen sich in den vergangenen Jahren in der Knochenmarkspenderdatei registrieren. Dafür wurde die Schule ausgezeichnet.

Die Berufliche Oberschule Friedberg (BOS) ist vom bayerischen Kultusministerium für ihre Aufklärung und den Unterricht zum Thema Blutkrebs mit dem Schulsiegel der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) ausgezeichnet worden.

Der Bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus, Michael Piazolo, hat in München die Ehrung auch an zwei weitere Schulen verliehen. Das Engagement junger Menschen ist von großer Bedeutung bei der Suche nach potenziellen Stammzellspenderinnen und -spendern. Deshalb führt die DKMS jedes Jahr Registrierungsaktionen an Schulen in ganz Deutschland durch und klärt mit Unterrichtsmaterialien und Vorträgen über Blutkrebs auf.

Insgesamt haben sich im Rahmen des Schulprojekts an der BOS Friedberg in den vergangenen Jahren 2244 Schülerinnen und Schüler registrieren lassen, von denen 24 bereits Lebenschancen geschenkt haben. (AZ)