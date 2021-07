Corona-Pandemie: Stadt verteilt "Luca-Schlüsselanhänger"

Neuer Service mit Blick auf Corona: Die "Luca-Schlüsselanhänger" werden ab Montag in Friedberg verteilt. Sie ersetzen die Luca-App für Menschen ohne Handy.

Ein Schlüsselanhänger ist die einfachste Alternative für Menschen ohne Smartphone, um sich in Lokalen und bei Veranstaltungen coronakonform zu registrieren. Jetzt gibt es ihn auch in Friedberg.

Ab Montag ist der Luca-Schlüsselanhänger im Bürgerbüro der Stadt Friedberg kostenlos erhältlich (Ausgabe maximal drei Stück pro Person – nur solange der Vorrat reicht). Nach einfacher Registrierung hält der Kunde seine Kontaktdaten scanbereit im QR-Code https://app.luca-app.de/registerBadge/ Kein Kugelschreiber muss desinfiziert werden, kein Ausfüllen von Zetteln ist nötig. Wer nicht in der Lage ist, sich selbst an einem Computer zu registrieren, bekommt dafür sogar Unterstützung im Bürgerbüro (Abteilung Tourismus).

Stadt Friedberg denkt an Menschen ohne Smartphone

Wie viele andere Städte auch, bietet Friedberg damit insbesondere Menschen ohne Smartphone und Digitalaffinität die Möglichkeit einer sicheren und datenschutzkonformen Registrierung. Auch der Freistaat Bayern unterstützt das System.

Das Gesundheitsamt kann durch die personalisierten und verschlüsselten QR-Codes die Kontaktnachverfolgung beschleunigen. Interesse der Stadt ist es , die Sicherheit und Hygienevorschriften beim Aufenthalt in Gastronomie und Einzelhandel so gut wie möglich zu unterstützen und die Anwendung von Luca in Friedberg zu fördern. Das soll ein Puzzleteil sein, um die coronabedingten Einschränkungen beim Aufenthalt so gering wie möglich zu halten.