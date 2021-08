Demo auf zwei Rädern: Protestaktion auf der AIC 25 gegen die Osttangente

Plus Die Kreisstraße AIC 25 zwischen der Autobahn und Friedberg soll vierspurig ausgebaut werden. Am Sonntag war sie für eine Protestaktion gegen die Osttangente gesperrt.

Marion Brülls wettert: "Als gäbe es den Klimawandel nicht, plant der Landkreis, diesen Straßenmolloch mitten durch unser Stadtgebiet“, schimpft die Stadt- und Kreisrätin und Ortssprecherin der Grünen über die "Irrsinnsstraße“ und den "gigantischem Beton, der über unseren Landkreis gegossen wird“. Als Zeichen des Widerstands organisierten Marion Brülls und Stefan Lindauer von den Grünen eine Fahrraddemo auf der AIC 25.