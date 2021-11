Der Friedberger Adventsmarkt findet nochmals digital statt

Die Organisatoren des Friedberger Adventsmarktes bieten nach der Corona-Absage wieder eine kreative Lösung für Besucher und Fieranten im Internet.

Am 30. November würde eigentlich der "Friedberger Advent"-Markt beginnen. Und normalerweise strömten dann Tausende von Besuchern in die Lechrainstadt, um rund um St. Jakob und im Archivhof die besondere Atmosphäre zu genießen. Doch die Corona-Pandemie verhindert dies auch heuer. Die organisierenden "Bürger für Friedberg", Martha und Franz Reißner sowie Anita und Gerd Horseling, bieten deshalb neuerlich eine kreative Alternative für Besucher und Fieranten an: Der Markt findet im Internet statt unter www.friedberger-advent.de.

Online können die Besucher über den Markt bummeln, der interaktive Standplan führt sie mit einem Klick zu den Fieranten und dessen Stand, so wie sie ihn kennen. Dort gibt es dann Bilder von den Angeboten sowie alle wichtigen Informationen wie Produkte, Bestellhinweise und Liefermöglichkeiten.

Impressionen der letzten Jahre mit vielen Fotos und kurzen Videos sollen ein bisschen der besonderen vorweihnachtlichen Friedberger Atmosphäre in die Wohnzimmer bringen: Dazu gehören Eindrücke von der "Nacht der Sterne", den Konzerten, dem Eisschnitzer und dem Markttreiben.

Schwierige Zeiten für Fieranten des Friedberger Adventsmarktes

Nach der erneuten Absage des Marktes war für die Bürger für Friedberg klar, die Fieranten in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht hängen zu lassen. "Wir pflegen eine so lange Partnerschaft, dass wir sie unbedingt unterstützen wollten", sagen Anita Horseling und Martha Reißner.

In vielen Gesprächen sei deutlich geworden, wie wichtig der "Friedberger Advent" für viele Fieranten ist – vor allem für die kleineren Anbieter und die Kunsthandwerker. Einige haben sich bereits auf die neue Situation eingestellt und bieten ihre Waren online an. "Viele haben auch erkannt, dass es wichtig ist, das ganze Jahr über präsent zu sein", so die Bürger für Friedberg, "und da sind wir solidarisch an ihrer Seite."

Mit einem Klick auf das Häuschen gelangt man zur Homepage der Marktleute. Foto: Gerd Horseling

Ein großer Vorteil des virtuellen Adventsmarktes ist dieses Mal die Dauer: Man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit bummeln gehen: "Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und wünschen allen viel Vergnügen auf dem virtuellen Adventsmarkt“, so die ehrenamtlichen Organisatoren, die seit 1993 den Markt und das kulturelle Rahmenprogramm managen. (AZ)