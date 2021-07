31.000 Euro Schaden bei Unfall in Derching

Unfall an der AIC 25: Von Derching aus will eine Autofahrerin auf die AIC 25 abbiegen, dabei kracht sie mit einem anderen Autofahrer zusammen.

Am Samstag sind in Derching zwei Autos zusammengestoßen, weil eine Autofahrerin einem Mann die Vorfahrt genommen hat. Laut Polizei fuhr die Frau gegen 10.35 Uhr auf der Neuen Bergstraße in westlicher Richtung aus Derching kommend. Ein 52-jähriger Autofahrer war gleichzeitig Richtung Norden auf der AIC 25 unterwegs, die 62-Jährige wollte auf dieser Straße in die Gegenrichtung Richtung Friedberg fahren. Aber an der Einmündung von AIC 25 und Neuer Bergstraße bog sie links ab, ohne auf die Vorfahrt des Mannes zu achten.

Feuerwehr und Rettungsdienst eilen zur Unfallstelle

Beide Fahrzeuge stießen zusammen und die Frau wurde leicht verletzt. Sie musste mit dem Rettungswagen in die Augsburger Uniklinik gefahren werden. Ihr Auto und das des 52-Jährigen mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden lag insgesamt bei etwa 31.000 Euro. Auch die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen: Kräfte aus Derching und Stätzling rückten an und regelten den Verkehr. Die Unfallstelle war gegen 11.45 Uhr wieder frei. (AZ)