Von der Sonne geblendet: Verkehrsunfall in Derching

Eine 37-Jährige will von einem Sc.hnellimbiss auf die Straße fahren. Sie sieht aber nicht, dass ein 75-Jähriger Autofahrer ankommt und beide krachen ineinander.

Im Winterbruckenweg in Derching sind am Donnerstagabend zwei Autos zusammen gestoßen. Laut Polizei wollte eine 37-Jährige gegen 19.30 Uhr mit dem Auto aus der Ausfahrt eines Schnellimbiss in den Winterbruckenweg einbiegen, übersah aber wegen der tiefstehenden Sonne einen 75-jährigen Autofahrer.

Hoher Sachschaden bei Crash in Derching

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, derzeit geht die Polizei davon aus, dass niemand verletzt wurde. Der Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro. (AZ)