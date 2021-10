Friedberg

vor 22 Min.

Die rechtzeitige Fertigstellung der Bahnhofstraße ist in Gefahr

Die Arbeiten an der Bahnhofstraße in Friedberg werden noch länger dauern als ursprünglich geplant.

Plus Schlechte Nachrichten für die Friedberger Innenstadt: Die Arbeiten an der Bahnhofstraße verzögern sich noch mehr. Die Stadt sieht die Schuld bei der Telekom.

Von Ute Krogull

Eine 180 Meter lange Baustelle, an der nur schleichend Veränderungen zu sehen sind, an manchen Tagen keine oder kaum Arbeiter vor Ort, Gräben, die wieder einstürzen: So manche hatten schon vermutet, dass der Zeitplan beim Umbau der Bahnhofstraße nicht eingehalten werden kann. Sie könnten recht behalten. Wie Bürgermeister Roland Eichmann am Freitag bekannt gab, verzögern sich die Arbeiten derart, dass gepflasterte Gehwege bis zum Weihnachtsgeschäft und sogar die Fertigstellung rechtzeitig vor dem Altstadtfest 2022 in Gefahr sind. Die Schuld sieht die Stadt bei der Telekom und der von ihr beauftragten Firma.

