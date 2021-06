Dreister Fall von Unfallflucht an roter Ampel in Friedberg

Der Fahrer eines blauen SUV fuhr an der Ampel auf ein bremsendes Auto auf. Wer kann Hinweise auf den Mann und seinen Pkw geben?

Die Polizei sucht den Fahrer eines blauen SUV, der in einen Unfall verwickelt war und weiterfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bereits am vergangenen Montag gegen 13.45 Uhr fuhr eine 24-Jährige mit ihrem schwarzen BMW auf der Augsburger Straße. Als die Ampel an der Kreuzung mit dem La-Crosse-Ring von Grün auf Gelb schaltete, bremste sie und blieb ordnungsgemäß vor der nun roten Ampel stehen. Ein hinter ihr fahrender, vermutlich blauer, SUV konnte nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen und fuhr auf den BMW auf. Nach einem kurzen Gespräch stieg der männliche Fahrer des blauen Pkw wieder in sein Fahrzeug und fuhr weg, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

SUV-Fahrer verursacht Schaden von 1200 Euro

Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.200 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323-1710. (AZ)