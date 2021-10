Ein Unfall, zwei Varianten: Autos rollen gegeneinander

Zwei Autofahrerinnen warten hintereinander an einer Ampel, dann rollt ein Auto gegen das andere. Der Polizei erzählt jede ihre eigene Geschichte vom Unfall.

An der Ampel an der Kreuzung Augsburger Straße und Afrastraße sind am Mittwoch zwei Autofahrerinnen zusammengestoßen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 17.15 Uhr. Hintereinander standen eine 33-Jährige und eine 74-Jährige vor der Ampel in Fahrtrichtung Augsburg.

Polizei sucht Zeugen von Unfall in Friedberg

Vom Unfallhergang gibt es zwei unterschiedliche Versionen. Die 74-Jährige sagte, der Wagen der 33-Jährigen habe aus dem Stand angefangen zu rollen und sei gegen die Front ihres Autos gekommen. Dahingegen behauptet die 33-Jährige, dass die andere Frau mit ihrem Wagen leicht gegen ihr stehendes Auto gerollt sei. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei etwa 350 Euro. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Friedberg Hinweise zum Unfallhergang entgegen. (AZ)