Einbruch in Feldscheune: Werkzeug und Wohnwagen gestohlen

Jemand bricht in Friedberg in eine Feldscheune ein. Der Dieb oder die Diebin macht fette Beute: Werkzeug und ein Wohnwagen werden gestohlen.

Ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin ist in eine Feldscheune in der Äußeren Industriestraße in Friedberg eingedrungen. Dort brach er oder sie dann einen in der Scheune abgestellten Wohnwagen auf und stahl einen anderen Wohnwagen. Außerdem wurde Werkzeug entwendet.

Hoher Schaden durch Einbruch in Friedberg

Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 17.30 Uhr und Sonntag, 11.30 Uhr. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Der Beuteschaden ist wesentlich höher: Die Polizei gibt an, dass er im mittleren fünfstelligen Eurobereich liegt. (AZ)