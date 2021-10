Friedberg sucht einen Kümmerer für die Radler

Plus In Friedberg soll dafür eine neue Stelle eingerichtet werden. Über das Wie sind sich die Fraktionen im Stadtrat noch uneins.

Friedberg soll einen Radverkehrsbeauftragten bekommen. Dafür hat sich jedenfalls der Umweltausschuss auf Antrag der Fraktion Parteifreie Bürger/ ÖDP einstimmig ausgesprochen. Es gibt auch bereits einen Kandidaten und eine Kandidatin von SPD und Grünen, deren Namen aber noch nicht bekanntgegeben wurden. Die Wahl soll der Stadtrat in seiner Sitzung im Dezember treffen.