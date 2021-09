Friedberg

vor 19 Min.

Friedberger Schlosshof verwandelt sich in ein afrikanisches Dorf

Bei der Veranstaltung Regenbogen der Kulturen im Friedberger Schlosshof wurde das Publikum gleich am Anfang einbezogen. Wer wollte, durfte bei der Trommelgruppe mitmachen.

Plus Märchen, Trommelklänge und Tänze schlagen einen Bogen zwischen Bayern und Togo. So werden Spenden für den afrikanischen Ort Zafi gesammelt. Wird er Partnerstadt?

Von Christine Hornischer

Trommelklänge vom Friedberger Schloss ließen so manche erstaunt in Richtung des alten Baus der Wittelsbacher blicken. Unter dem Motto "Regenbogen der Kulturen" verwandelte sich der Schlosshof in eine andere Welt.

