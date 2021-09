Friedberger Unternehmen geben der Stadt schlechte Noten für Wirtschaftspolitik

Plus Eine Umfrage der IHK stellte der Stadt Friedberg ein miserables Zeugnis aus. Doch die Unternehmen wollen es nicht nur bei der Kritik an den Verantwortlichen im Rathaus belassen.

Fast zwei Drittel der Friedberger Unternehmerinnen und Unternehmer sind mit der städtischen Wirtschaftsförderung und dem Citymanagement unzufrieden. Das geht aus einer - nicht repräsentativen - Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) hervor. "Die Kommunikation mit der Stadt ist verbesserungsfähig", stellt IHK-Regionalgeschäftsführer Jens Walter fest. Vor allem ein Thema sorgt bei den Firmen für Ärger und Unverständnis.