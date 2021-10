Rollerfahrer stößt bei Haberskirch mit Radler zusammen

Unfall beim Überholen: Beide Männer wurden dabei leicht verletzt.

Zwei Leichtverletzte gab es bei einem Unfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Derching und Wulfertshausen. Laut Polizei war der 29-Jährige am Mittwochnachmittag in Richtung Süden unterwegs. Auf Höhe von Haberskirch wollte er nach links in die St.-Stefan-Straße einbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt setzte ein 48-jähriger Rollerfahrer zum Überholen des Fahrrads an. Es kam zum Zusammenstoß. Das Fahrrad und der Roller waren noch fahrbereit. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. (AZ)