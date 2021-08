Archäologische Funde bremsen den Bau ihres Traumhauses

Plus Der Traum vom eigenen Haus wird für ein Ehepaar wegen Bodenfunden fast zum Albtraum. Aus Archäologen-Sicht muss die Geschichte Harthausens umgeschrieben werden.

Direkt neben ihrem Elternhaus ihrer Eltern plant Tanja L. mit ihrem Ehemann Uwe ein eigenes Heim in Harthausen. "Es soll unser Traumhaus werden“, waren sich beide einig. Doch dann wurde aus dem Traum ein Albtraum. Das Bauvorhaben wurde Ende September abgesegnet und die Verträge mit einem Generalunternehmer waren eingepreist. Im Januar aber folgte eine Hiobsbotschaft vom Bauamt: "Die römisch-kaiserliche Straße führte zum Teil durch unser Grundstück, daher handelt es sich um ein sogenanntes Bodendenkmal“, erinnert sich Uwe L. Die Konsequenzen dieser Nachricht brachten das ganze Projekt in Gefahr.