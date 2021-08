Hornfestival Carnaval du Cor gastiert im Wittelsbacher Schloss

Benjamin Comparot organisiert zwei Hornkonzerte im Wittelsbacher Schloss. Auf die Besucher wartet dabei ein optisches und akustisches Erlebnis.

Das vom Wulfertshauser Benjamin Comparot geleitete Hornfestival Carnaval du Cor gastiert am Sonntag, 24. Oktober, erstmals im Wittelsbacher Schloss. In zwei Konzerten um 15 und um 17 Uhr bringen die Musikerinnen und Musiker unter anderem ein soeben neu entstandenes Arrangement der "Alpensinfonie" (op. 64) von Richard Strauss zu Gehör - untermalt mit Fotografien aus Friedberg und dem Wittelsbacher Land, die auf großer Leinwand begleitend zur Musik gezeigt werden.

Der Komponist Richard Strauss hatte sich im Sommer 1879 auf einem der Münchner Hausberge, dem Heimgarten, verstiegen und war in ein Gewitter geraten. Aus dieser Erinnerung heraus entwickelte er das Konzept, Natur mit musikalischen Mitteln erfahrbar zu machen.

Friedberger Fotografen zeigen ihre Heimat

Festivalleiter Benjamin Comparot, der im Ortsteil Wulfertshausen aufgewachsen ist und Richard Strauss sehr verehrt, hatte die Idee, Bilder der herrlichen Natur rund um seine Heimatstadt Friedberg mit der Musik von Richard Strauss zu verbinden, und rief über die sozialen Medien interessierte Fotografinnen und Fotografen zur Beteiligung auf. Der Rücklauf war überwältigend, und so entstand eigens für die Konzerte eine "Bilderkomposition", die am 24. Oktober erstmals auf großer Leinwand zur Musik gezeigt wird.

Der international gefeierte Bariton Michael Nagy, gern gesehener Gast auf allen Konzert- und Opernbühnen der Welt, singt im ersten Teil des Konzerts Arien und Lieder von Franz Schubert, Hugo Wolf, Erich Wolfgang Korngold und Richard Strauss. Begleitet wird er von den Dozentinnen und Dozenten des Festivals, allesamt Hornsolisten aus Deutschlands führenden Orchestern. Auch ein Auszug aus dem Musical "Anatevka" ("Fiddler on the Roof") ist zu hören.

Hier gibt es Karten für das Konzert im Wittelsbacher Schloss

Stefan Steinemann, seit Januar 2020 musikalischer Gesamtleiter am Augsburger Dom und künstlerischer Leiter der Augsburger Domsingknaben, dirigiert beide Konzerte. Klaus Wallendorf, "Hauspoet" der Berliner Philharmoniker und Mitglied bei German Brass, moderiert und trägt mit seinem hintersinnigen Humor einmal mehr dazu bei, dass die (Lach-)tränen nur so fließen. Karten gibt es im Vorverkauf im Bürgerbüro in Friedberg oder online unter www.friedberg.de. (AZ)

Als Hornsolisten sind mit dabei: