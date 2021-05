Friedberg

vor 33 Min.

Hornisten geben am Pfingstmontag ein Konzert in Friedberg

Plus Am Pfingstmontag findet ein Open-Air-Konzert in Friedberg statt. Was gespielt wird, welche Musiker auftreten und was wegen Corona zu beachten ist.

Von Tatjana Tiefenthal

Zehn renommierte Orchestermusiker aus ganz Deutschland kommen für ein Pfingstkonzert nach Friedberg. Das ist nur möglich, da die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis zuletzt unter die 100er-Schwelle gesunken ist. Benjamin Comparot freut dies besonders. Er hat nur auf eine sinkende Inzidenz gewartet, um das Hornkonzert in Friedberg organisieren zu können.