I Dolci Signori: Italienisches Urlaubsfeeling im Friedberger Schloss

Plus Die Italo-Pop-Band I Dolci Signori brachte am Wochenende das Publikum ins Schwelgen. Da machten den Zuhörern auch ein paar Regengüsse nichts aus.

Der Italienurlaub mag dieses Jahr wegen Corona bei manchen Friedbergern ausgefallen sein, für die Besucher des Wittelsbacher Schlosses kam dennoch für knapp drei Stunden ein "La Dolce Vita"-Lebensgefühl auf. Denn die I Dolci Signori brachten ihr Publikum schon beim ersten Song in Stimmung. Es gab wohl keinen Zuhörer, der an diesem Abend nicht mitklatschte, mitschaukelte, mitsang oder zumindest mit dem Fuß wippte.