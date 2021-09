Friedberg

vor 34 Min.

In Friedberg eröffnet am Freitag ein Unverpacktladen

Plus Jetzt kann man in Friedberg plastikfrei einkaufen. Sarah Hertle und Verena Lojewski ziehen mit dem Unverpacktladen Ich BIN's von Mering in die Pfarrstraße.

Von Edigna Menhard

Die Gelbe Tonne hat Sarah Hertles Leben gehörig umgerüttelt. Bei der Grundschullehrerin war eigentlich der berufliche Weg klar vorgezeichnet, bis der Landkreis Aichach-Friedberg im Januar 2019 die Abfalltonnen für Kunststoffverpackungen einführte. "Als ich gesehen habe, wie viel Müll wir in einem Monat zusammengesammelt haben, war das für mich ein Aufwach-Schockerlebnis", erzählt die Mutter zweier Kinder. Sie begann über Müllvermeidung zu recherchieren, hörte sich Vorträge an, wälzte Bücher. Das Umdenken gipfelte darin, dass sie gemeinsam mit der studierten Gartenbauerin Verena Lojewski in Mering einen kleinen Unverpacktladen übernahm. Nun steht der nächste Schritt an: die Eröffnung eines größeren Geschäfts in der Friedberger Innenstadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen