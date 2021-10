Jazzfestival "Outreach" im Wittelsbacher Schloss startet zum dritten Mal

Das Wittelsbacher Schloss swingt am Donnerstag und Freitag nach Allerheiligen. Nach einjähriger Corona-Pause können Jazzfans wieder auf ihre Kosten kommen.

Am 4. und 5. November findet im Friedberger Schloss das "Hybrass Festival" statt, bei dem sich die Größen aus der Jazzszene die Klinke in die Hand geben. Musikalischer Leiter und Organisator ist Trompeter Peter Oswald, der 2021 unter anderem bei der Musik für die Erfolgsserie "Babylon Berlin" mitgewirkt hat.

Oswald ist eigentlich Instrumentallehrer für Blechbläser am Friedberger Gymnasium und hat sich schon vor langer Zeit als Trompeter einen Namen gemacht. Die Idee, gemeinsam mit anderen Jazzgrößen zu spielen, entstand bei einem Auftritt im New Yorker Austrian Culture Forum. Dort spielte er mit anderen bekannten Musikschaffenden auf dem Dach des Wolkenkratzers Tiroler Weisen. Diese gemeinsam mit den besten Jazzspielern dieser Zeit vor der New Yorker Skyline anzustimmen, erlebte Oswald als eine Verschmelzung der beiden Welten. Gleiches soll bei dem Festival geschehen.

Programm im Wittelsbacher Schloss: von Oper bis Lateinamerika

Die "Latin Night" ist der erste der beiden Konzertabende. An diesem spielt die Friedberger Stadtkapelle südamerikanische Klänge, Franz Hackl tritt im Wittelsbacher Schloss auf, und das Bandprojekt Solenne erinnert die Zuschauerinnen und Zuschauer an ihr erstes Bewerbungsgespräch. In ihrem Stück geht es um eine junge Frau, die ihr erstes Vorsingen hat und völlig nervös ist. Die Musik dazu ist von Gene Pritsker, der die Titel für "Babylon Berlin" und den neuen Matrix-Film komponiert hat. Südamerikanisch wird es ebenfalls mit Oswalds "Hybrass Project" unterstützt durch Wolfgang Lackerschmid, Stefanie Schlesinger, Uli Fiedler und Harry Alt. Die letzte Zeit in der Pandemie sei für die Musiker und Musikerinnen sehr hart gewesen, sagt Oswald: "Was wir hier am Start haben, sind einige Musiker, die sich nicht haben unterkriegen lassen."

2021 kann das von Trompeter Peter Oswald organisierte Friedberger Outreach-Musikfestival wieder stattfinden. Er hat dazu Stars aus der Jazzszene eingeladen. Foto: Oliver Wolff (Archivbild)

2018 wurde beim ersten Festival in Friedberg Mozart auf der Holztrompete aufgeführt. Daher kommt auch der Name "Hybrass": Das ist eine Trompete aus Metall und Holz, die das Zusammentreffen zweier unterschiedlicher Welten symbolisiert. Gemeinsam mit der Formation Brasseroni spielt Alex Sipiagin, der durch seine Zusammenarbeit mit Eric Clapton und Michael Brecker bekannt ist. Der zweite Festivalabend hat das Motto "Dream Episodes" und bietet eine ebenso bunte Mischung an Musikstilen.

Corona ist kein Hindernis für das Festival

"Vor circa 15 Jahren habe ich gedacht: Irgendwas fehlt." Da fing Oswald an, die großen Musikerinnen und Musiker einzuladen. Unter anderem kam Andy Haderer von der Big Band des WDR, und Bobby Schuh spielte mit der Jugendblaskapelle. Dann trat die Stadt Friedberg auf die Musiker zu, und es gab das erste Festival im Wittelsbacher Schloss.

In Vorbereitung auf das Konzert fragten sich die Musikerinnen und Musiker, wie sie verschiedene Kulturen aufbrechen könnten. Im Frühjahr sammelten sie dann die ersten Ideen, damals mit der klaren Ansage, dass das Festival stattfinden könne. "Ich habe den Eindruck, die Leute sind hungrig", sagt Oswald zu der Situation in der Corona-Pandemie.

Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regel, Platz ist für 180 Personen. Der Vorverkauf für die Karten findet im Bürgerbüro der Stadt Friedberg statt, Restkarten gibt es an der Abendkasse. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.