Friedberg

vor 49 Min.

Mit Pianist Tim Allhoff: Das erste Konzert nach dem Lockdown

Plus Nach dem Corona-Lockdown startet das Friedberger Schloss mit einem Highlight: ein Konzert des preisgekrönten Pianisten Tim Allhoff. Was kommt als nächstes?

Von Ute Krogull

Manchmal weiß man erst so richtig, was man entbehrt, wenn man es wieder genießen darf. All die Konzert- und Theater-Livestreams in den vergangenen Monaten, man hat sie angeschaut, gelobt - aber die Atmosphäre und die Gesichter beim ersten Konzert nach dem Lockdown im Friedberger Schloss zeigten, was lang vermisster Live-Kulturgenuss mit Menschen macht. Mit dem Pianisten Tim Allhoff trat noch dazu ein Künstler auf, der aus Augsburg stammt, aber europaweit einen Namen hat. Und der sehr offen darüber sprach, wie es ihm in dieser harten Phase ging.

