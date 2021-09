Mit dem Kinderkorzert ist beim Musiksommer auch für die Kleinen etwas geboten

Plus Die Schauspielerin Nadine Schori als Detektivin und elf Solisten ziehen beim Friedberger Musiksommer mit "auf der Suche nach einem Motiv" die Kleinsten in den Bann.

Hochkarätige Musikerinnen und Musiker spielen in einer Turnhalle eigens für Kinder - und es wird ein toller Nachmittag für alle. Das erste Kinderkonzert im Rahmen des "Friedberger Musiksommers" bewies, dass man auch den Jüngsten klassische Musik schmackhaft machen kann.