Nach Unfall im Krankenhaus: 83-jährige Autofahrerin übersieht Radlerin

In Friedberg übersieht eine 83-Jährige beim Abbiegen eine Radfahrerin. Die Radlerin wird auf die Motorhaube des Golfs geschleudert und ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall in Friedberg am Donnerstagvormittag wurde eine Person verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 9:15 Uhr bog eine 83-Jährige mit ihrem Golf von der Röntgenstraße nach links in den Chippenham-Ring ein.

Radfahrerin nach Unfall im Krankenhaus

Dabei übersah sie laut Polizei eine 66-jährige Radfahrerin. Diese wurde durch den Zusammenstoß auf die Motorhaube des Golfs geschleudert. Die 66-jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Friedberg gebracht. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. (AZ)