In der Galerie Weil werden Baumarktartikel zu Kunst

Pressspan und Kunststoff, eine Prise Humor und viel Sinn für Ästhetik: So schafft Stefan Eberstadt Kunst aus Alltagsmaterialien. Aktuell zu sehen in der Galerie Weil.

Einfache Werkstoffe wie Pressspan, Holz, Kunststoffe oder Papier – seit den 1960er-Jahren verwenden Künstler solche einfachen Materialien aus dem Baumarkt für ihre Arbeiten. Auch Stefan Eberstadt arbeitet mit solchen Werkstoffen. Die vertrauten Alltagsmaterialien entfalten überraschende, ästhetische Wirkungen und sind häufig mit viel Humor gestaltet. Zu sehen sind sie jetzt in der Galerie von Claudia Weil, die seit wenigen Tagen aus der Corona-Zwangspause zurück ist.

Die künstlerische Auseinandersetzung bei Eberstadt, der international agiert, reicht von einer ästhetischen Befragung von Kontext und Wahrnehmung, bis hin zu humorvollen Brüchen von Erwartungen von dem, was Kunst ist oder sein soll. „exe:)mpl//um“ lautet der Titel der Schau: Das Wort 'exemplum' - Vorbild, Beispiel, Modell - wurde dafür zerteilt und um Sonderzeichen erweitert, sodass ein neues, eigenständiges Wortgebilde entsteht; dies weist auf die von Eberstadt ausgewählten, beispielhaften Arbeiten aus einem Zeitraum von 20 Jahren.

Stefan Ebertstadt stellt in der Galerie Weil in Friedberg-Rinnenthal aus

Eberstadts Holzskulpturen setzen sich aus geometrischen Grundformen zusammen, verfügen über Klarheit und Einfachheit. In Übereinstimmung mit den Zielen der Konkret-Konstruktiven wollen sie nichts erzählen, sondern sprechen durch ihre Präsenz und durch ihre Reaktion auf den Raum, in dem sie sich befinden. Der Künstler stellt die Frage nach der Funktion von Dekoration und deren Verhältnis zur Kunst. Eberstadt entwickelt die Möglichkeiten der Objekte weiter, indem er sich mit dem Lebensraum von Menschen auseinandersetzt und Objekte schafft, die zum Gebrauch einladen.

Stefan Eberstadt stellt in der Galerie Weil in Friedberg-Rinnenthal aus. Foto: Galerie Weil

Das Zusammensetzen der Werkstoffe führt zu einem Wechsel von offenen und geschlossenen Bereichen und macht das große räumliche Potenzial erfahrbar, das einem profanen Werkstoff innewohnt. Ganz im Unterschied zum klassisch-figürlichen Holzbildhauer geht es Eberstadt nicht so sehr um die Bearbeitung des Materials, sondern um den Raum, in dem die Skulptur wirken kann oder soll. Entstanden sind skulpturale Werke, die sich hinsichtlich Materialität, Form und Entstehungsprozess grundlegend unterscheiden. Dennoch ist allen Arbeiten die aktive Auseinandersetzung mit der Ausstellungssituation gemeinsam, in der die Architektur reflektiert wird.

Claudia Weil hat ihre Räume in Rinnenthal angenehm umgestaltet, um die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Der Weg ist so ausgelegt, dass sich kein Besucher bei einem Rundgang durch die Ausstellung mit einem anderen treffen muss. Die Galeristin hat die Hoffnung, dass sich die kulturfreie Zeit bald wieder normalisieren wird - und wagt, da die stabile Inzidenz unter 100 dies zulässt, einen Neuanfang, natürlich mit allen AHA-Regeln.

Ausstellung in der Galerie Weil in Rinnenthal

Die Ausstellung "exe:)mpl//um" ist bis zum 10. Juni 2021 in Friedberg-Rinnenthal, Griesbachstraße 19, zu sehen. Geöffnet ist jederzeit, doch nur nach Anmeldung unter der Mobilnummer 0171/3787487.

Lesen Sie dazu auch: