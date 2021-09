Lampenhalter kommen in Rinnenthal aus dem Drucker

Plus Von seinem Aufnahmestudio im Keller aus produziert der Rinnenthaler Daniel Kreuzhofer Youtube-Videos über 3-D-Druck.

Von Figuren für Spielbretter bis zu Lampenhalterungen – alles geht mit 3-D-Druck. Daniel Kreuzhofer aus Rinnenthal betreibt einen eigenen Youtube-Kanal über das Drucken und Scannen von Gegenständen. Der 44-Jährige produziert seine Videos selbst, dafür hat er sich im Keller eigens einen kleinen Raum eingerichtet.