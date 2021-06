Rollerfahrer stürzt und muss ins Krankenhaus

Ein Rollerfahrer stürzt am Mittwochabend ohne Fremdeinwirkung in Friedberg. Der 42-Jährige zieht sich leichte Verletzungen zu und muss ins Krankenhaus.

Auf der Seestraße in Friedberg ist am Mittwoch ein Rollerfahrer gestürzt. Die Polizei teilt mit, dass an dem Unfall gegen 20.10 Uhr niemand anderes beteiligt gewesen sei.

Der 42-jährige Rollerfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste ins Friedberger Krankenhaus gebracht werden. Wie hoch der Schaden an seinem Fahrzeug ist, steht noch nicht fest. Es handelte sich um einen Roller der Marke Kwang Yang. (AZ)