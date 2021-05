Friedberg

vor 22 Min.

Sachschaden: 40-Jähriger übersieht geparktes Auto

Unachtsamkeit beim Rangieren führte in Friedberg zu einem Blechschaden.

Seinen Kleintransporter mit Anhänger rangiert ein 40-Jähriger in der Thomas-Dölle-Straße in Friedberg rückwärts. Dabei richtet er einen Sachschaden an.

