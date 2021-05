Friedberg

Sanierung: In Friedbergs Altstadt wartet noch viel Arbeit

Plus Friedberg will auch künftig von staatlichen Zuschüssen profitieren, um die Innenstadt weiterzuentwickeln. Diese Projekte könnten angepackt werden.

Von Thomas Goßner

Mehr als zehn Millionen Euro sind in den vergangenen Jahrzehnten als staatliche Zuschüsse in die Sanierung der Friedberger Altstadt geflossen. Gefördert wurden Großprojekte wie der Bau der Parkgaragen, die Umgestaltung verschiedener Straßen und Plätze, die Neukonzeption des Wittelsbacher Schlosses, aber auch die Modernisierung privater Gebäude. Dieses Erfolgsmodell will Friedberg nun fortführen und hat dafür im Planungsausschuss des Stadtrats die Weichen gestellt.

