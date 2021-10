Sexismus-Vorwurf: Riesiges Werbe-Pin-up-Girl muss wieder verschwinden

Plus Auf einer Schulbaustelle in Friedberg prangt ein großes Pin-up-Girl mit dem Schriftzug "gut gebaut". Nach einer Beschwerde muss die Baufirma es entfernen.

Lange Beine, schmale Taille, blonde Haare: An der Baustelle der Vinzenz-Pallotti-Schule am Friedberger Volksfestplatz sorgte ein überdimensionales Pin-up-Girl für Aufregung. Die knapp bekleidete Frauenfigur prangte auf einem Bausilo, daneben der Spruch: "Gut gebaut!". Das Frauenforum Aichach-Friedberg fand dieses doppeldeutige Wortspiel gar nicht witzig. Es beschwerte sich beim Deutschen Werberat und beim Landkreis als Bauherr. Der reagierte schnell.