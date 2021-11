Fahrerflucht: Traktor beschädigt geparktes Auto

Ein Zeuge beobachtet, wie in Stätzling ein Traktor ein Auto beschädigt. Die Fahrerin oder der Fahrer kümmert sich aber nicht um den Schaden.

Eine Zeugin hat am Montag in Stätzling beobachtet, wie ein Traktor im Vorbeifahren einen schwarzen VW beschädigt hat. Dieser parkte in der Haberskircher Straße. Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr.

Laut Polizei wurde dabei der linke Außenspiegel des Autos beschädigt. Die Person im Traktor setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Dieser wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Die Polizei nimmt Hinweise auf den Unfallflüchtigen oder die Unfallflüchtige unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)