Friedberg

vor 57 Min.

Streit um Spielplatz im Friedberger Schlosspark geht in die nächste Runde

Plus In Friedberg kehrt am Spielplatz am Wittelsbacher Schloss keine Ruhe ein. Anwohnerinnen und Anwohner wehren sich gegen die jetzt eingereichte Baugenehmigung.

Von Marlene Volkmann

450.000 Euro hat er damals gekostet, der Spielplatz an der Schützenstraße in Friedberg. Lärm strapazierte schon kurz nach der Eröffnung die Nerven von Bewohnerinnen und Bewohnern der Straße. Dann kam heraus, dass der Spielplatz ohne Baugenehmigung entstand. Die Stadt hat jetzt einen Bauantrag eingereicht, die Menschen aus der Schützenstraße wehren sich aber weiterhin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

