Verwirrter 51-Jähriger legt in Friedberg mehrere Feuer

An der Friedberger Ach brennt es am Mittwoch, ein Anwohner sieht den Brandstifter weglaufen. Der vermutlich psychisch kranke Mann legt ein weiteres Feuer.

In Friedberg hat ein 51-Jähriger zwei Brände gelegt. Das erste Feuer entfachte er an der Friedberger Ach, dort brannte ein Hackschnitzelhaufen. Ein Anwohner hatte das gegen 20.45 Uhr bemerkt und auch gesehen, dass eine unbekannte Person weglief.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte den 51-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Wegen seiner psychischen Auffälligkeiten wurde er ins Bezirkskrankenhaus nach Augsburg gebracht.

Tatverdächtiger legt Feuer an mehreren Stellen in Friedberg

Der Mann hatte aber nicht nur an der Friedberger Ach gezündelt: Während die Freiwillige Feuerwehr Friedberg noch löschte, wurde ein Feuer an der Afrastraße gemeldet. Laut Polizei brannten in einem Abfallcontainer ausgeschnittene Äste. Der Sachschaden durch die Brandlegungen wird mit etwa 1.000 Euro beziffert. (AZ)