Vorzeigebau: Hebauf für die neue Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg

Plus Das derzeit größte Projekt des Landkreises Aichach-Friedberg ist im Zeit- und Kostenplan. In gut einem Jahr sollen die 237 Schülerinnen und Schüler einziehen.

Eindreivierteljahre nach dem ersten Spatenstich fand am Donnerstag der Hebauf für die neue Vinzenz-Pallotti-Schule statt. Landrat Klaus Metzger, der dabei den symbolischen letzten Nagel in die Balken trieb, hatte gute Nachrichten auf der Baustelle zu verkünden.