Friedberg

vor 19 Min.

Warum zwei junge Männer in den Pallottiner-Orden eintreten

Plus Frater Patrick Stortz und Frater Bruno Khumburani Mukhupa legten ihre Profess ab. Was treibt sie an und was schätzen sie an den Pallottinern?

Von Heike John

Einer kommt aus Malawi, einer aus der Oberpfalz. Einer war Maschinenbaustudent, der andere Altenpfleger. Nun traten Bruno Khumburani Mukhupa und Patrick Stortz in den Pallottiner-Orden ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .