Friedberg

vor 17 Min.

Wertvolles Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Am Friedberger Bahnhof wurde ein teures Damenfahrrad gestohlen.

Am Bahnhof in Friedberg hatte jemand nichts Gutes im Sinne: Am Dienstag wird hier ein abgesperrtes Damenfahrrad gestohlen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Damenfahrrad ist am Dienstag am Friedberger Bahnhof gestohlen worden. Laut Polizei wurde das versperrt abgestellte Fahrrad der Marke Cube zwischen 8.30 Uhr und 14.45 Uhr entwendet. Das Rad hat einen Zeitwert von etwa 1.000 Euro. Die Friedberger Polizei nimmt Hinweise auf den Täter oder die Täterin unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

Themen folgen