Die Kirche Maria Alber wartet auf die Sanierung

Plus Ein Jahr schon ist die Kirche Maria Alber in Friedberg wegen Restaurierung gesperrt, doch es tut sich nichts. Nun besteht Hoffnung, dass es im Herbst losgeht.

Passanten haben sich fast schon an den Anblick gewöhnt, Maria Alber komplett eingerüstet zu sehen. Bereits vor einem Jahr musste die beliebte Wallfahrtskirche von heute auf morgen wegen geschlossen werden, weil sie nicht mehr standsicher war. Putz- und Stuckteile drohen herabzufallen. Vor allen Dingen der fragile Zustand der Laternenkuppel bewog die Verantwortlichen im Juni 2020 zu diesem Schritt. Warum aber ist seitdem anscheinend nichts passiert?