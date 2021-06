Friedberg

vor 31 Min.

Wird der Wunsch nach einem Jugendzentrum in Friedberg jetzt erfüllt?

Plus Die Stadt Friedberg hat Jugendliche befragt, was sie sich wünschen. Neben einem Juze stehen weitere Ideen auf der Liste. Wie es mit der Umsetzung weitergeht.

Von Ute Krogull

Wie verbringen Jugendliche in Friedberg und den Ortsteilen ihre Freizeit, was finden sie gut, was fehlt ihnen? Und vor allem: Wünschen sie sich ein Jugendzentrum? Darum ging es in einer Umfrage bei den 4700 Zwölf- bis 27-Jährigen in der Stadt. Das Ergebnis brachte die eine oder andere Überraschung - und es ist ein Schritt Richtung Juze.

