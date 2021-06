Friedberg

Wolfram Grzabka holt Joseph Beuys nach Friedberg

Wolfram Grzabka zeigt in seiner Galerie am Berg in Friedberg Arbeiten von Joseph Beuys, der dieses Jahr 100 Jahre alt geworden wäre.

Plus Der Galerist ermöglicht den Friedbergern Begegnungen mit Künstlern von Weltrang. Wie er das zustande bringt.

Von Michael Eichhammer

Kunst von Weltrang findet sich üblicherweise in internationalen Museen von ebensolchem Weltrang – dem Louvre in Paris, dem Metropolitan Museum of Art in New York oder der Alten Nationalgalerie in Berlin. Manchmal aber macht renommierte Kunst auch in Friedberg Halt. Aktuell ist Joseph Beuys in der Galerie am Berg, nahe der Friedberger Stadtmauer, vertreten.

