Friedberg-Wulfertshausen

vor 56 Min.

Buntbarsche machen Lackierer aus Wulfertshausen zum Instagram-Influencer

Plus Christoph Hoffmann aus Wulfertshausen zeigt seine Buntbarsche aus dem Malawi-See auf Instagram. Was dahinter steckt und warum der 30-Jährige so erfolgreich ist.

Von Sebastian Richly

Schon als kleiner Bub war Christoph Hoffmann von der Unterwasserwelt fasziniert. Mit zwölf Jahren bekam er sein erstes Aquarium. Heut ist er 30 und hat gleich fünf Aquarien in seinem Haus stehen. Dort finden sich aber keine Goldfische oder ähnliches, der Wulfertshausener besitzt ausschließlich Tiere, die normalerweise im afrikanischen Malawi-See zuhause sind. Vor allem die Buntbarsche haben es Hoffmann angetan. Das gilt auch für seine Fans auf der Plattform Instagram, denen er auf seiner Seite Einblicke in die Unterwasserwelt des Malawi-Sees gewährt.

