Zaun an Vereinsgelände wird von Unbekanntem beschädigt

In der Augsburger Straße in Friedberg wird der Zaun eines Vereins beschädigt. Wer Schuld hat, ist nicht bekannt.

In Friedberg ist der Zaun an einem Vereinsgelände an der Augsburger Straße angefahren worden. Laut Polizei ereignete sich die Unfallflucht zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr. Der oder die Schuldige verschwand vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)