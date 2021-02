vor 33 Min.

Friedberg geht gegen "Wildwuchs" auf dem Herrgottsruh-Friedhof vor

Plus Hinterbliebene setzen auf dem Urnenfeld des Herrgottsruh-Friedhofs in Friedberg Pflanzen und Bäume. Warum die Stadt dagegen strikt vorgeht.

Von Ute Krogull

Das Urnenfeld im Süden des Friedberger Herrgottsruh-Friedhofs soll einheitlich und dem Charakter eines Gräberfelds entsprechend gestaltet werden. Die Ansichten von Stadt und Hinterbliebenen darüber, was angemessen ist, gehen jedoch auseinender. Nun ging die Stadt strikt gegen den "Wildwuchs" vor. Warum?

Das Thema landete einmal mehr auf der Tagesordnung des Werkausschusses für die Stadtwerke Friedberg. Grund war, dass fast drei Viertel der Grabrechtsinhaber sich nicht an die Vorschriften gehalten hatte. Einer davon hatte sich sogar an Bürgermeister Roland Eichmann gewandt, um seinen Gingko-Baum zu retten. Was sind die Vorschriften auf dem Urnenfeld?

Das sind die Regeln für das Urnenfeld bei Friedberg-Herrgottsruh

Als Grabmale dürfen nur Steinkissen aus Naturstein verwendet werden, die maximal 60 Zentimeter breit und tief und 40 Zentimeter hoch sind.

dürfen nur Steinkissen aus Naturstein verwendet werden, die maximal 60 Zentimeter breit und tief und 40 Zentimeter hoch sind. Bei der Gestaltung der Grabmale ist jede handwerkliche Bearbeitung möglich.

ist jede handwerkliche Bearbeitung möglich. Die Rasenflächen zwischen den Gräbern und hinter den Grabmalen müssen erhalten bleiben. Auf den Zugangswegen sind Trittplatten verlegt.

und hinter den müssen erhalten bleiben. Auf den Zugangswegen sind Trittplatten verlegt. Der Bereich zwischen Trittplatten und Denkmal soll mit niedrigen Pflanzen bedeckt werden (maximal 60 Zentimeter hoch).

Mit den Jahren häuften sich Verstöße gegen diese vom Stadtrat beschlossenen Regelungen. Bereits 2018 und 2019 kam das Thema daher in den Werkausschuss, welcher sich für die Regeln und deren Durchsetzung aussprach.

Der Friedberger Herrgottsruh-Friedhof. Bild: Peter Kleist (Archivfoto)

Nachdem 2019 eine neue Satzung inklusive Regeln in Kraft getreten war, wurden im Januar 2020 von 202 belegten Gräbern 143 Grabrechtsinhaber angeschrieben, weil ihre Grabstätte nicht den Gestaltungsvorschriften entsprach. 35 davon meldeten sich persönlich bei den Stadtwerken, um mit der zuständigen Mitarbeiterin über die Regelungen zu sprechen. Im Juli 2020 waren bei 89 Grabstätten alle regelwidrigen Dinge beseitigt, bei 42 Grabstätten wurden Änderungen vorgenommen, die Satzungsregelungen aber noch nicht komplett eingehalten.

Ende 2020 waren noch bei acht Grabstätten Restarbeiten vorzunehmen, sechs Grabrechtsinhaber aber hatten die Aufforderung der Stadtwerke gänzlich ignoriert. Hinzu kamen zwei Grabstätten, bei denen nun neue Verstöße festgestellt wurden.

Mann will Gingko-Baum auf dem Friedhof in Friedberg retten

Ein Betroffener wandte sich an den Bürgermeister; hierbei ging es um einen Gingko, der hinter dem Grabstein gepflanzt war - was verboten ist. Der Gingko ist laut Stadtwerken nicht der einzige Baum, der in diesem Bereich wächst. Und auch in anderen Grabfeldern ist der Trend zu beobachten, dass Bepflanzungen außerhalb der Grabstätten vorgenommen werden. Wie Stadtwerke-Chef Holger Grünaug unserer Redaktion erläuterte, gehe es hierbei nicht darum, stur Regeln durchzusetzen. Vielmehr sei es wichtig, die schmalen Wege frei zu halten.

So groß können Gingkos werden. Bild: Franck Robichon, dpa (Symbolfoto)

Insgesamt sei außerdem festzustellen, dass der Charakter des Grabfeldes sehr gewonnen hat. Dies fänden sogar diejenigen Grabrechtsinhaber, die ihre Grabstätte in Ordnung bringen mussten. Ausnahmen sollten daher nicht gemacht werden - eine Ansicht, der sich der Werkausschuss anschloss. Muss der Gingko nun gefällt werden? Nein, beruhigt Grünaug, er könne umgepflanzt werden.

