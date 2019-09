19:00 Uhr

Friedberger Bahnhof wird zur sozialen Drehscheibe

Viele Besucher kommen in das neugestaltete Bahnhofsgebäude und schauen sich beim Tag der offenen Tür der Caritas um. Dort soll ein Ort der Begegnung entstehen.

Von Sabine Roth

Der Raum im Erdgeschoss des Friedberger Bahnhofgebäudes war am Samstagmorgen schnell gefüllt, so viele kamen zum Fest des Cariatsverbands. Beim Tag der offenen Tür konnten sie sich alle Räume ansehen und gemeinsam mit den Verantwortlichen der Caritas, der Stadt Friedberg und des Landkreises im Rahmen eines Festaktes die Eröffnung mit Segnung feiern.

Seit Anfang des Jahres sind das Bürgernetz, das Hospiz und weitere Beratungsstellen des Caritasverbandes zentral am Bahnhof zu finden. Der Vorsitzende der Caritas Friedberg, Michael Schredl, und der Geschäftsführer Andreas Reimann freuten sich über die vielen Besucher. Denn genau das soll mit dem neuen Standort erreicht werden, betont Schredl: „Wir wollen bei den Menschen sein und nicht in irgendeinem Randgebiet.“

Er blickte zurück auf die Anfänge im Jahr 1991, als der Verband als letzter in der Diözese Augsburg in Friedberg gegründet wurde. Damals war das Büro in der Herrgottsruhstraße 1, in Aichach gab es eine Außenstelle. „Heute nach 28 Jahren beschäftigen wir 82 hauptamtliche Mitarbeiter, davon 21 in Friedberg. Etwa 350 Personen sind dazu noch ehrenamtlich tätig. Im Jahr nehmen rund 3000 Menschen unsere vielfältigen Dienstleistungen in Anspruch“, sagt Schredl stolz.

Auf der erfolglosen Suche nach neuen Räumlichkeiten kam er vor zwei Jahren mit dem Eigentümer des Bahnhofs, Christian Gumpp, in Kontakt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Stadt Friedberg bezüglich der Nutzungsänderung fand man eine gemeinsame Lösung. Jetzt sind die Räume hell und freundlich, durch die Renovierung sei der Bahnhof noch wertiger geworden, freut sich Schredl. Der Caritasverband ist ein Dienstleister für staatliche Fürsorgeleistungen geworden und an fünf Standorten im Landkreis vertreten: zweimal in Aichach, einmal in Mering und zweimal in Friedberg. Um die vielfältigen Aufgaben zu erfüllen, waren in 2018 Aufwendungen von 2,8 Millionen Euro für Personalkosten, Abschreibungen und sonstige betriebliche Ausgaben nötig. Die Mittel kommen aus Zuschüssen, Vergütungen, Kirchensteuermitteln und Spenden.

Landrat Klaus Metzger: Nicht geht ohne das Ehrenamt

Welche Dienstleistungen hier im Bahnhof angeboten werden, darauf ging Andreas Reimann ein. Im Erdgeschoss ist das Bürgernetz untergebracht. Im ersten Stock befinden sich das St.-Afra-Hospiz, die Flüchtlings- und Integrationsberatung, Suchtfachambulanz, der Sozialpsychiatrische Dienst und der Jugendmigrationsdienst. „Lange haben wir warten müssen, nun ist das Haus schon wieder voll bis auf den Rand. Alle Büros sind mehr als einmal besetzt. Ohne die vielen Ehrenamtlichen könnten wir jedoch diese Palette an Dienstleistungen nicht umsetzen“, sagt Reimann. Vermieter Christian Gumpp freut sich mit den Menschen, dass aus seinem Bahnhof etwas Tolles geschaffen wurde und Leben einkehrt. Landrat Klaus Metzger bringt es mit einem Satz auf den Punkt: „Nichts geht ohne Ehrenamt, und wir brauchen die Menschlichkeit und Nächstenliebe.“ Der Druck auf viele Familien werde immer größer, dafür brauche man die Caritas. Und hier ist wieder ein Meilenstein in der Versorgung im Wittelsbacher Land entstanden. Und zwar eine Drehscheibe für die Stadt in zentraler Lage. Ein Aushängeschild für Friedberg, wie Bürgermeister Roland Eichmann ergänzt. Lange Zeit war er „im Dornröschenschlaf, nun ist er wachgeküsst worden“. Dem Bürgernetz, das sich außerordentlich gut entwickelt hat, verspricht er seitens der Stadt nach der Anschubfinanzierung durch die Aho-Stiftung eine Finanzspritze von 500 Euro. Jeanne Graf vom Bürgernetz sprach ihren Dank aus und stimmte das erste Lied der Bürgernetz-Band mit dem passenden Titel „All I Have to Do Is Dream“ an. Manche hatten Tränen in den Augen, so gerührt waren sie. Im Anschluss segnete der Diözesan-Caritasdirektor Andreas Magg das Haus.

