Friedberger Kirchenvorplatz erhält ein neues Gesicht

Plus An der markanten Stelle vor St. Jakob in Friedberg ist einiges marode. Was passiert auf der Fläche, auf der die Bäckerei Schwab ihr Freiluftcafé hatte?

Von Ute Krogull

Der Vorplatz der Stadtpfarrkirche St. Jakob in Friedberg ist für viele eine der charmantesten Stellen der Stadt. Die außergewöhnliche Kirche, die terrassierte Anlage mit den Bäumen, das Café und der Bücherschrank tragen dazu bei. Allerdings ist auch einiges in die Jahre gekommen. Deshalb überlegen Stadt und Kirche gemeinsam, wie sie die Stelle neu gestaltet werden könnte. Die Pläne sollen noch dieses Jahr ausgearbeitet und dem zuständigen Stadtratsausschuss vorgelegt werden.

Die rechtliche Situation ist ungewöhnlich: Der obere Teil der Anlage gehört der Kirche, der untere der Kommune. Doch hat die Stadt auch die Verkehrssicherungspflicht für die Treppen, die recht marode sind, wie Bürgermeister Roland Eichmann erklärt. Problem ist auch, dass der äußerste Baum mit seinen Wurzeln massiv nach außen drückt. Wer davor steht, sieht, dass die Mauer leicht schräg steht. Wasser und Licht in Friedbergs Stadtmitte Stadtrat Franz Reißner hat schon seit Jahren den Wunsch, dass der Platz aufgemöbelt wird – vom Pflaster über die Treppen bis zum Geländer. Außerdem könnte er sich eine Wasser- und Lichtinstallation vorstellen. „Wasser in der Stadt galt schon immer als Merkmal für Lebensqualität“, meint er. Und angesichts immer heißerer Sommer steige die Nachfrage nach kühlen Oasen. Auch der Bürgermeister kann sich Wasser als Element vorstellen, allerdings gibt er zwei Punkte zu bedenken: Die Fläche, früher ein Friedhof, ist relativ klein und darunter befindet sich ein Wasserdepot für die Feuerwehr. Das sei schon bei der Aufstellung des Bücherschrankes, den Wolfram Grzabka vor einigen Jahren gestiftet hat, ein Problem gewesen. Eventfläche zu vermieten Eine weitere Frage ist, was mit dem Areal passiert, das früher die Bäckerei Schwab bewirtschaftete. Das Altstadtcafé wird sie definitiv nicht übernehmen. Citymanager Thomas David hatte geäußert, er könne sich hier wechselnde Kunst oder Musik vorstellen. Bürgermeister Eichmann betont, dass es sich um eine Event-Fläche handle, die man bei der Stadt anmieten kann. Unter anderem veranstalte hier die Friedberger SPD ihr Frühlingsfest. Auch diese Fläche soll in die Planung einbezogen werden. Genau überlegt werden müsse dabei, was installiert wird, damit es nicht den Buden des Friedberger Advents ins Gehege kommt. Die Stadt bespricht die Konzeption auch mit der Kirche, auch im Hinblick auf deren neues Café-Konzept „Divano“, wie Eichmann sagte. Letztlich muss sogar die Diözese zustimmen. Ziel ist es, die Dreiteilung „Verkehr, Leben, Ruhe“ beizubehalten. Das bestätigt Stadtpfarrer Pater Steffen Brühl. Direkt vor der Kirche werde sich nicht viel ändern, außer Details wie die Beleuchtung. Es heißt wie immer in Friedberg abwarten Derweil machen sich auch Bürger so ihre Gedanken über den Kirchenvorplatz, zumal das Geländer beim Friedberger Advent beschädigt wurde. Werner Grabler hat uns eine – nicht ganz ernst gemeinte – Bildmontage zugesandt. Augenzwinkernd schreibt er: „Ein ,Whistleblower‘ der Stadtverwaltung hat mir Einblick in ein geheimes Kunstarchiv gewährt, das gewagte Blicke in die Zukunft wie das Geländer-Update beinhaltet. Es heißt wie bei allen Planungsvorhaben der Stadt abwarten und hoffen, dass uns dieser abstrakte Kunstgenuss eines Tages an dieser Stelle eine erfreulichere Perspektive bietet.“ Lesen Sie dazu auch den Kommentar von Thomas Goßner Schon wieder macht Friedberg ein Fass auf

