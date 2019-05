vor 18 Min.

Friedberger Musiksommer: Das Beste aus der Halle machen

Der Freundeskreis blickt auf die Veranstaltung voraus. Ein Weltstar kommt nach Friedberg.

Die Jahreshauptversammlung des Freundeskreises Friedberger Musiksommer begann mit einem unterhaltsamen Klassikkonzert dreier Nachwuchsmusiker aus der Gruppe „Live Musik now“ - Violine Madina Adamova und Nikolaus Besthorn, Piano Seokho Lee -, vorgetragen mit Professionalität und Begeisterung für die klassische Musik.

Jahresrückblick des Friedberger Freundeskreises fällt positiv aus

Der offizielle Teil der Versammlung ohne Neuwahlen wurde vom Vorsitzenden Heinz Oswald zügig abgewickelt. Der Jahresrückblick beinhaltete viele Aktivitäten, Versammlungen, Konzerte und Kulturausflüge die leicht steigende Mitgliederzahl auf 255. Der Finanzbericht von Herbert Meier zeigte auf, dass die Mitgliederbeiträge, Sponsorengelder und Einnahmen aus kleinen Konzerten wie den Kinderkonzerten ein guter Grundstock zur Unterstützung des Musiksommers sind.

Ohne Förderverein wäre der Musiksommer 2019 nicht zu stemmen, weil zum Beispiel beim Orchester aus Prag zusätzliche Steuern in beträchtlicher Höhe anfallen. Deshalb sind auch weitere Unterstützer und Sponsoren für den Fortbestand des Weltklasse Musiksommers in Friedberg von großer Wichtigkeit, so Oswald.

Film mit Highlights des Friedberger Musiksommers 2018

Nach dem von Wilfried Höfl zusammengestellten Film mit den Höhepunkten des Musiksommers 2018 stellte Martha Reißner das Programm 2019 mit allen Konzerten vor. Das Sonderkonzert mit Isabelle Faust am 5. Oktober im Schloss kam auf besonderen Wunsch einer der weltweit besten Violinistinnen zustande. Mit finanzieller Unterstützung der Stadt wird damit der Jahrestag der Schlosseröffnung vor einem Jahr gefeiert.

Zum Abschluss der Versammlung ging Franz Reißner auf die „Hallensituation“ in Friedberg ein. Es werde sicher auch in absehbarer Zeit in Friedberg keine Konzerthalle geben, meinte er. Man müsse sich also mit der Sporthalle des Landkreises an der Rothenbergstraße, deren Akustik nicht schlecht ist, durchaus glücklich schätzen. „Mit der Unterstützung von Landrat Klaus Metzger werden wir weiterhin für die Musiker und Konzertbesuche das Beste daraus machen“, verspricht er. Die Räumlichkeit im Schloss seien 2020 wegen der Landesausstellung nicht verfügbar.

Für die 50 Mitglieder klang der Abend mit einem Umtrunk aus.

Themen Folgen